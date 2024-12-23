娛樂

龍婷沙田Busking保住人氣

《中年好聲音》歌手龍婷成名之前，已經常在街頭Busking，日前她便唱到沙田，亦將是次「街演」拍成影片放在短片頻道。雖然早前她因「Hello Kiss」事件而形象受挫，但無損人氣，現場站滿了近300人圍觀，當中不乏長者歌迷，不少人陶醉地聽歌之餘，還拿出裝上自拍棍的手機錄影。
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