娛樂

蔡瑞雪變裝應節火辣辣

穿上聖誕老人裝的蔡瑞雪，不來派禮物而在派福利。 穿上聖誕老人裝的蔡瑞雪，不來派禮物而在派福利。
穿上聖誕老人裝的蔡瑞雪，不來派禮物而在派福利。
台灣「北一女神」蔡瑞雪今年10月突然宣布恢復單身，如今專注事業，並經常分享火辣靚相，吸引大批網民追隨。聖誕將至，日前蔡瑞雪就換上整套火辣聖誕裝束，又戴上聖誕帽，對鏡自拍，胸前Big爆雙峰呼之欲出，令網民直噴鼻血。
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