初膺影帝 冇搞慶功 林峯過白色聖誕 湊女大過天
榮升影帝的林峯獲獎後竟然未有大搞任何慶功活動，笑言假期能與妻女外遊過白色聖誕已是最好的獎勵。同場的陳茵媺則力撐老公陳豪再爭視帝，表示：「我覺得佢每年贏面都大。」
藝人林峯、陳茵媺和許廷鏗昨日現身中環出席嘉年華活動，林峯表示已向公司請假，因要帶同妻女過一個白色聖誕，他大讚囡囡在學滑雪上有天分。談到林峯憑電影《九龍城寨之圍城》勇奪《新時代國際電影節》金揚花影帝，是入行25年來首個電影獎項，對此他感謝老闆古天樂，揚言會繼續努力，問到會否對將來的電影頒獎禮更有信心？他表示未出席過任何電影頒獎典禮，認為能夠行紅地氈已經好開心，又言攞獎後沒有特別慶功，笑言一家人去旅行已經是一種獎勵：「嗰度都係一筆好大嘅消費，因為依家去旅行同以往唔一樣，要去旅行都要就囡囡學校放假時間，去親都係旺季，機票酒店各樣都要提前預訂。」預告農曆新年之後有新戲要開工，然後就要開始努力排練明年5月的演唱會。
陳茵媺睇好老公稱帝
同場陳茵媺透露今個聖誕節會親自下廚準備豐盛的晚餐，在家中與親友聚會。提到老公陳豪再度有份角逐視帝，陳茵媺表示無論如何都會支持老公，認為每一年老公的贏面都好大。另外，提到她早前在網上晒出價值近60萬元的名牌手袋，問到今年聖誕節是否也一樣收包包？她笑說：「未知，要問吓，其實唔一定要送禮物，老公好少喺香港，有機會拍拖已經好開心，小朋友都好掛住爸爸。」
人人做記者
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