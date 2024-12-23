初膺影帝 冇搞慶功 林峯過白色聖誕 湊女大過天

藝人林峯、陳茵媺和許廷鏗昨日現身中環出席嘉年華活動，林峯表示已向公司請假，因要帶同妻女過一個白色聖誕，他大讚囡囡在學滑雪上有天分。談到林峯憑電影《九龍城寨之圍城》勇奪《新時代國際電影節》金揚花影帝，是入行25年來首個電影獎項，對此他感謝老闆古天樂，揚言會繼續努力，問到會否對將來的電影頒獎禮更有信心？他表示未出席過任何電影頒獎典禮，認為能夠行紅地氈已經好開心，又言攞獎後沒有特別慶功，笑言一家人去旅行已經是一種獎勵：「嗰度都係一筆好大嘅消費，因為依家去旅行同以往唔一樣，要去旅行都要就囡囡學校放假時間，去親都係旺季，機票酒店各樣都要提前預訂。」預告農曆新年之後有新戲要開工，然後就要開始努力排練明年5月的演唱會。