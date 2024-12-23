關曉彤冬至晒「男友視角」 鹿晗被爆選購婚戒

內地女星關曉彤、楊冪等趁前晚冬至齊齊甫出過節相，其中關曉彤被指晒出男友視角照，估計與藝人男友鹿晗一齊團圓，而日前鹿晗被拍到在珠寶店揀戒指，令不少網民估計二人「好事近」！

關曉彤與鹿唅2017年公開認愛後，多年來不時傳出分手消息，今年更踏入7年之癢，但鹿晗早前於北京睇演唱會時，被問到戀情問題，即堅定地表示感情穩定，該回應引來網上平台逾1億的閱讀量，足證網民對他與關曉彤之戀情非常關注。

前日冬至，所謂冬大過年，當然要跟最重要的人一起度過，關曉彤於社交平台甫出了在餐廳拍攝的照片，期間表情多多，心情看來不錯，有網民留言指這輯男友視角照，估計她正跟鹿晗食飯，而湊巧地昨日網上流傳一條鹿晗在珠寶店揀選鑽飾的短片，見他非常專注地揀選，不少網民指出該珠寶店以婚戒馳名，男方大有機會在揀求婚戒指，相信很快會傳來好消息。

楊冪過節扮可愛 而除了關曉彤晒相順道放閃外，不少內地女星亦趁冬至晒相向網民送祝福，其中楊冪戴上鴨仔毛毛帽，作狀食餃子，與成面泡泡的沈月鬥可愛。至於台灣女神林志玲則大騷廚藝，托起一盤親手包的餃子，一臉滿足。