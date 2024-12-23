突然宣布「分」訊 吳家忻豪門夢碎 1年情玩完

網紅藝人吳家忻昨日在毫無預警下宣布與身家百億的富三代、「Ball后」薛芷倫長子馬桂烽分手，結束逾一年戀情！其舊愛Locker現身活動時，表示跟對方已久未聯絡，更大方回應被指控出軌。

吳家忻（kayan9896）成名初期與同為網紅的林家熙（Locker）相戀，其後宣布分手。及後她於今年3月被拍得與身家百億的富三代馬桂烽拍拖後高調認愛，家忻被指進身百億豪門，更離開本來的短片頻道平台。二人發展迅速，雙方更已「見家長」。如今突然宣布分手，結束一年多戀情。家忻昨日凌晨突然發文說：「hello多謝各位傳媒朋友呢幾個星期嘅pm問候！冇錯我已經分咗手啦～希望大家畀啲私人空間我哋，我喺度講埋之後就唔回應了。再一次多謝大家嘅關心同體諒 祝大家merry christmas！我要瞓覺啦bye！」她的「分手宣言」中未有解釋分手原因。

據了解，家忻已跟馬桂烽分手一個月，薛芷倫其實早在上月亦在社交平台移除了母親節有關家忻的合照。上月家忻出席商場被問到如何過聖誕節，她表示可能會在家中舉行派對，當被問到是否會跟男友及未來奶奶過節，她就表示聖誕節好忙，要籌備新歌、新碟及忙於電影宣傳，關於感情問題避得就避。

舊愛Locker久未聯絡 對於家忻分手，舊愛Locker昨日現身時坦言已久未聯絡，不想打擾對方，自己身份亦不便評論。提到家忻曾在節目大爆前度出軌，他就表示：「大家會點樣諗我又真係控制唔到。」

由於消息太突然，有網民覺得家忻只是「掟煲唔掟蓋」，因她的社交網至今仍然有追蹤馬桂烽及其母薛芷倫，而薛芷倫亦未有取消關注家忻，雙方依然保持聯絡，即引人聯想家忻可能是假分手，實情是轉低調玩地下情。