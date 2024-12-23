姊妹檔「下海」谷戲 廖子妤王丹妮 遊船河傾養生經

電影《焚城》一眾演員包括王丹妮、廖子妤、魏浚笙及王菀之等，昨日跟逾兩百粉絲齊齊上船遊維港，提早賀聖誕，唱歌搞氣氛又影大合照及玩交換禮物，非常熱鬧。早前身體出現小毛病的王丹妮及廖子妤表示已慢慢好轉。

女星王丹妮與好姊妹廖子妤表示是首次跟粉絲一起遊船河，希望電影票房繼續上升，笑指下次可以遊飛機河，又指電影十分有教育意義，王丹妮更透露女兒捧場時看得十分緊張。提到二人近日身體抱恙，廖子妤指身體已慢慢好起來，正努力戒酒、凍飲及煎炸食物，加上早前趁妹妹出嫁，回家鄉馬來西亞參加婚禮順道休息：「可能自己思鄉，返到屋企可以做公主、做女，兩個妹嫁晒，媽媽嘅注意力放晒喺我身上，照顧周到。」身旁的王丹妮立即趁機向她討教調理身體的方法，指早前因胃炎導致嘔出血絲，要入院打止嘔針：「做藝人飲食唔定時，容易出現腸胃問題，之前廖子妤體弱多病，我教佢食益生菌同煲湯畀佢，依家要一齊養生，問佢睇邊個中醫。」

魏浚笙接旨助宣傳 而同場的魏浚笙透露聖誕會出席商場活動，與粉絲一起歡度佳節，男團ERROR成員何啟華則表示會跟隊友報佳音，更即席要求魏浚笙幫忙宣傳ERROR演唱會，揚言會請他睇騷作報酬，十分搞笑，對方亦一口答應。而王菀之將於下年2月在紅館舉行演唱會，目標在開騷前減去10磅，所以向弗爆的黃德斌請教瘦身貼士，德斌笑指早前做舞台劇時，因壓力大而瘦了10磅。