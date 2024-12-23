獨家消息：燒錢攻蛋 「人造地震」惹投訴 年度開騷女王排名 張惠妹不敵鄧紫棋

張惠妹

台灣天后張惠妹「胸降」台北大巨蛋成功創紀錄，成為女歌手第一人，總製作費高達逾1億港元，更將場館變成「震蛋」，號召粉絲齊跳唱，卻惹來居民打爆投訴熱線！另外，統計本年度「開騷女王」，她不敵「宇宙巨肺」鄧紫棋，屈居做阿二。

52歲的張惠妹前晚起假台北大巨蛋舉行共5場巡迴演唱會，除了成為首位攻大巨蛋的女歌手外，亦是首位在該場地開跨年騷，且場數比剛完騷的台灣天王周杰倫多1場。除了家人和在社交網放閃讚她是「連走路都美的女人」的調酒師男友Sam捧場外，羅志祥、徐若瑄等亦有現身，而新加坡天王林俊傑及周杰倫送上花籃，後者寫上：「接棒……就是這個意思呀。」

現場4萬粉絲跟搣脂成功的阿妹甫開場已High爆，她唱完6首歌後大喊：「天啊！我後面還有4場，我要冷靜一下，那個電風扇可以開大一點嗎，你們會熱嗎？」又指在大巨蛋感到新鮮、光榮及驕傲，而演出最感動之處，是獻唱《聽你．聽我》時一度哽咽落淚，當年她曾欲藉此曲喚醒因車禍昏迷、後離世的恩師張雨生，阿妹感嘆說：「怎麼還是那麼難唱，唱這些歌，心情會揪在那裏。」

租場23日 僅開5場 而阿妹今次巡唱被粉絲譽為「視聽享受達極致」，雖然只開5場，但創用目前租用大巨蛋最多23天數的紀錄，單是租費已花掉2,300萬港元，騷上有50米延伸舞台、3座22米高的破天高塔、5,500塊弧形LED屏幕，而出場僅6分鐘的特設心形大氣球，單是5場充氣費便要逾170萬港元，還有26套舞衣約160萬港元，以及30位樂手等，總製作費高達逾1.1億港元，不過20萬張門票全部售罄，估計阿妹吸金逾1.9億港元。場內歌迷當然享受，但周邊居民就有人愁。當阿妹壓軸唱出《三天三夜》時，她笑說：「等了這麼久就是等這首歌！」並召集4萬粉絲表示：「大巨蛋跳起來！」結果附近民眾飽受「人造地震」的嚇驚，在4個半小時內打爆了諮詢市政服務的1999專線，其中有30個投訴電話指感到大廈搖晃，大門發出聲響，在搭電梯的居民更幾乎嚇到「瀨尿」，但亦有人表示沒有異樣：「周杰倫沒有，阿妹怎麼會有？」台灣體育局指承諾跟專業單位進行監測，確保安全及免擾鄰。

巡唱令阿妹迎來事業另一新高峰，不過在最新統計的本年度港、台女歌手演唱會最多場次的排行榜中，開了30場大型演唱會的阿妹只屈居第2位，遭33歲的「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）大比數拋離，G.E.M.由今年1月在深圳開唱至將於惠州舉行的跨年演唱會，整整1年唱足72場，令她成為華語女歌手的「演唱會年度冠軍」，至於她能長唱長有，除了歌藝、舞台製作、累積了16年的粉絲群外，最取勝之處是她深明社交媒體宣傳之道，而排行榜第3位是以1場之微不敵阿妹的台灣天后蔡依林，今年度共舉行29場巡唱騷。