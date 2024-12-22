Devon做生招牌 海邊騷Quali

曾任著名內衣品牌Victoria's Secret「天使」的美國女模Devon Windsor，近日於社交網站上載了一輯性感照，讓網民大飽眼福。她身穿自家品牌的綠色比堅尼，於海邊擺出誘惑甫士，盡顯弗爆身材，她留言表示：「好鹹。」