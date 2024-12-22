歌謠大祝祭掀回憶殺 尹恩惠重組女團 凍齡顏值力撼後輩

憑韓劇《宮》走紅亞洲的女星尹恩惠，相隔14年與女團Baby V.O.X的成員合體，演出《KBS歌謠大祝祭》，並與新一代女團合作表演，已踏入40歲的尹恩惠獲網民激讚零走樣，狀態不輸後輩！

前晚播出的《KBS歌謠大祝祭》，為韓國年底音樂盛典拉開序幕，今年特別推出「前、後輩合作的舞台」。初代女團S.E.S.出身的女歌手Bada，以閃爆戰衣霸氣登場，除了獻唱經典金曲，還表演了人氣女團aespa的Hit歌《Next Level》，之後再與男團CRAVITY合力演繹自己的名曲《MAD》，炒熱氣氛。

通宵排練兩周 久未亮相電視節目的尹恩惠，當晚與所屬女團Baby V.O.X的成員簡美妍、沈恩珍、李姬珍及金E-Z驚喜合體，暌違14年再登上舞台。她受訪時激動表示：「我們這兩周幾乎每晚也通宵練習，差不多到了看膩彼此的程度，但明天可能又會想念對方，如果不見面，反而覺得不自在。」5女感謝電視台給予她們重組的機會，並先後跳唱了《Get Up》及《偶然》等代表作，更搭檔新世代女團KISS OF LIFE演繹舊歌《Killer》。

KISS OF LIFE的成員年齡介乎19至24歲，她們在1997年Baby V.O.X出道時仍未出世。雖然分屬兩個世代，但雙方合作演出沒有絲毫違和感，尤其是40歲的尹恩惠依然狀態超弗，更掀起網民熱議，大讚她當晚的表現與年輕女團相比都毫不遜色。

另外，IVE主將張元英除了擔任司儀之外，亦跟隊友跳唱《HEYA》及《Blue Heart》；aespa則獻上《Whiplash》及《Armageddon》兩曲，而NCT 127與ENHYPEN等男團也有表演助興。