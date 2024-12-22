暢所欲玄：婚房風水的5大禁忌

長久以來，中國人十分講究婚事的禮儀與新房的布置，但隨着現代人的生活觀與價值觀變化，辦婚事逐漸偏向化繁為簡的方式。至於新房風水的布置，除了要注意主人房的基本事項外，還要特別注意以下5大禁忌：

一忌：把新房中的家具做得太大、太多，使活動空間減少，易令心理上感到不適，嚴重者可產生壓抑感。

二忌：新房的睡床對着房門或窗戶，在風水學上是犯門沖，一方面會影響人的健康，另一方面是空氣對流會形成風煞，影響夫妻的感情生活，所以要盡量避免。

三忌：新房用藍、黑等冷色調，不僅與喜氣的氣氛不符，也容易使人的情緒低落，影響婚後的生活品質。

四忌：在新房中陳列新婚的全部禮物，放得太多太雜亂，不僅容易毀壞禮物，還會影響新婚的氣氛，可以選擇一兩件作為點綴，也可以每天更換擺設，以增添情趣，提升夫妻感情。

五忌：在新房種植尖利的植物或養金魚，因尖利植物的煞氣重，容易引起筋骨痛、頭痛等病症，而金魚雖然旺財，但是很難養，容易死亡，如果未及時處理，將會影響居家環境和家庭財運。

玄學名師黃楚淇