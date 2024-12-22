12月22日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月22日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
李多慧當眾沖身 網友也面紅
韓籍啦啦隊女神李多慧自從學識揸電單車後，經常趁休息時間四處遊玩，近日她分享去小琉球睇海龜的過程以及體驗浮潛。為了穿潛水衣，李多慧僅以吊帶小背心搭配白色短褲，前凸後翹好身材一覽無遺。結束浮潛後，她回到浮潛店沖身時，竟在鏡頭前將潛水衣拉低，養眼畫面讓網友直呼好害羞。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241222-1222_00282_074/李多慧當眾沖身--網友也面紅
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc