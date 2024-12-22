李多慧當眾沖身 網友也面紅

韓籍啦啦隊女神李多慧自從學識揸電單車後，經常趁休息時間四處遊玩，近日她分享去小琉球睇海龜的過程以及體驗浮潛。為了穿潛水衣，李多慧僅以吊帶小背心搭配白色短褲，前凸後翹好身材一覽無遺。結束浮潛後，她回到浮潛店沖身時，竟在鏡頭前將潛水衣拉低，養眼畫面讓網友直呼好害羞。