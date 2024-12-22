黃凱芹此生必做 孖周慧敏雙打開騷
「情歌王子」黃凱芹（Chris）於明年1月2日至5日假戲曲中心，夥拍音樂人杜自持（Andrew）合作開騷，亦是他入行以來首個新嘗試。日前他接受訪問時表示：「因為做緊內地巡迴，加上要搵拍檔，但8、90年代嘅歌手，唔係唔唱就係做緊巡迴，所以最初頭我係推咗，不過我同主辦單位講如果搵到好忙嘅Andrew都可以考慮，事隔半年，諗住機會好渺茫，點知Andrew又應承咗，所以個騷喺早前先扑槌，唱完呢4場，我又要返內地繼續巡唱。」至於對杜自持有情意結，全因當年很崇拜他，邀對方做歌外，又請了他擔任過三次個唱音樂總監，彼此默契十足。
唱盡8、90年代金曲
屆時演唱會上，Chris會唱盡王菲、陳百強、張國榮、鄧麗君等經典歌，唯獨彭羚的《小玩意》就交給女嘉賓演繹，他的原因是：「首歌太女仔啦！」至於可期待和好友周慧敏拍檔開騷？他直言此「黃金組合」一生人定要做一次，他謂：「同佢係徇眾要求，好多人已經傾過我哋，同埋佢做過我兩次演唱會嘉賓，想還番人情畀佢。（但周慧敏話唔再開大型演唱會喎？）雙人咪得囉，不過都要視乎佢意願嘅。」
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