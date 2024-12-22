娛樂

林敏驄22歲「新女」曝光

且看林敏驄這位鬼才有甚麼新招捧新人。 且看林敏驄這位鬼才有甚麼新招捧新人。
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音樂才子林敏驄百足咁多爪，近年還發掘新人當經理人，在樂壇大展拳腳。他透過交平台分享了一段與一位美女合唱兼爆肚改詞的短片，美女歌聲悅耳，普通話和韓文均十分流利，引起全城關注。原來片中美女名為秀恩，是朝鮮與蒙古的混血兒，年僅22歲，身高1米75，前途不可限量。
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