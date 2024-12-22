星二代 個個有料到 克勤大仔封學霸 入硬頂尖院校

圈中有不少星二代都是學霸，歌手李克勤大仔李立仁明年才中學畢業，但已經獲頂尖院校提前錄取，相當威水。而視帝郭晉安16歲兒子郭令山，現就讀於英國皇家音樂學院，深造樂器法國號，他近日返港過聖誕，激罕與爸爸同框，兩父子似足餅印。

歌手李克勤與港姐盧淑儀育有大仔李立仁（Ryan）和細仔李力司（Rex），二人均入讀香港加拿大國際學校。日前，學校分享了一段學霸們獲名校提前錄取的片段，當中見到李立仁就在鏡頭之中，影片中見他在查閱電郵後難掩興奮之情，與同學們逐一擊掌，而學校更用「提前錄取！2025屆學霸們的光輝時刻」來形容Ryan，相當威水。據知，今屆的同學們已經收到了來自香港、英國、美加頂尖院校的80多個錄取通知書，涵蓋多個領域的專業，難怪眾人如此雀躍。

郭晉安父子如餅印 此外，視帝郭晉安日前罕有在社交網晒出與兒子同框的影片，網民多覺得兒子激似老竇。片中所見面帶微笑的郭晉安，與16歲兒子郭令山同樣穿上深色西裝，兒子的身高幾乎追上父親，難怪郭晉安寫道「一閃就長大了」來形容兒子長得很快。有網民表示「父子倆真的像，郭晉安的基因強大」，不過亦有人覺得令山與媽媽歐倩怡似樣。