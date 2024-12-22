拉隊爆驚喜 師生也瘋狂 姜濤突襲校園 搵接班人

由姜濤和Anson Lo領軍的MIRROR「Strawberry小組」前日突襲校園爆驚喜，除700師生得享福利外，姜濤更找到合適接班人，加持去參加全民造星。

人氣男團MIRROR的「Strawberry小組」包括姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy，跟ERROR的肥仔及ROVER前日突襲大圍一間中學，由於事前保密工夫做足，同學全不知情下，當擔任司儀的肥仔出場時，全場已經好興奮，之後ROVER跟同學玩「體能challenge」遊戲，1分鐘做sit up鬥多。輪到戲肉姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy出場，全場師生陷入瘋狂狀態，4子先唱出《Strawberry Love》，是他們首次唱Live，有老師帶來應援紙扇，成功吸引到Edan的注意，獲邀上台參與玩「大電視」遊戲，Jeremy則表現精靈，與同學十分合拍。

之後4子各自唱出個人單曲，姜濤演繹《Master Class》時，在音樂過場時技癢跳起舞來，惹來全場尖叫，隨後Anson Lo演唱《Hey Hey OK!》，全場跟着跳「Hey Hey OK」舞步，場面震撼。最搞笑是同學嫌未夠喉頻頻大喊encore，最後MIRROR再唱出《IGNITED》及影大合照才結束行程。

預告明年Encore 姜濤在現場挑選了一位男生上台，期間他搭着學生的膊頭傾偈，令不少同學十分羨慕。事後姜濤在社交平台Po片及發文：「這個男生真的帥，我約了他在全民造星，加油，你可以的。」有網民「葡萄」留言：「好幸福呀！姜姜好正，羨慕！」今次走入校園，各成員都表現得好開心，並勾起不少學生時代的回憶，對中學生涯大感懷念，預告明年都會繼續參與更多校園活動。