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謝金燕透視Look騷胸
台灣「電音女神」謝金燕跳得唱得，身材亦弗到爆，日前她貼出多張靚相，絕佳狀態完全看不出她即將年屆半百。相中的她穿着薄紗背心，隱約露出內衣和深V，還大騷結實腹肌，調皮地對鏡頭嘟嘴派心，冧得一班粉絲大讚：「姐姐好美呀」、「姐姐的馬甲線，就問誰能不暈」、「姐就是氛圍感的神」。
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