中娛星動：容祖兒搞到林智樂震晒 薛凱琪仙氣壓場 被翻「黑歷史」

藝人薛凱琪近日於內地節目亮相大晒仙氣，搞到李治廷大讚她吸睛，不過同時卻被翻出「黑歷史」，令她尷尬當場！而同場的「聲夢」林智樂與偶像容祖兒互動獲讚，他形容自己緊張到「成個人震晒」。

內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》近期獲安排於無綫翡翠台播放，一眾常駐歌手包括容祖兒、薛凱琪（Fiona）、陳小春、古巨基及衛蘭等演出引起粉絲關注外，第二集更邀來李治廷及《聲夢》畢業生林智樂擔任嘉賓，而女子組「祖兒隊」及男子組「小春隊」的競演主題為「你印象最深刻的香港電影OST」。

大嘆「冇眼睇」 Fiona不但落力獻唱，更為觀眾帶來視覺享受，以透視長裙亮相的她被指凍齡成功，依然少女味十足，演出期間不自覺散發仙氣，連李治廷亦忍不住大讚，及後主持何炅翻出她2005年在頒獎禮上的照片，看着昔日的「黑歷史」，Fiona大嘆「冇眼睇」。身為男子隊代表人物的陳小春，則被隊員黃子弘凡大讚「超有母性」：「他對我們關心得很全面，晚上兩點多發訊息叫我們睡覺呀，還發抱抱，超好的。」而容祖兒則於競賽期間無厘頭使出「龜波氣功」為自己打氣，可惜頭髮亂成一堆，氣勢不足、搞笑有餘。

另外，林智樂在節目中獻唱了3首歌曲，壓軸時還以一首《完全因你》讓大家聽出耳油，事後於網絡獲大量好評，更被形容為「TVB寶藏新人王」，據知稍後他還會再度登場。對於今次的演出，林智樂一直充滿期待，且打趣能與周筆暢、李宇春及衛蘭等前輩同台，自己恍如經歷「追星日記」。談到偶像祖兒，林智樂更見興奮：「嗰日我綵排緊，因為識佢助手，祖兒知道我好鍾意佢，佢就喺我唱緊時突然出現喺我後面，拍一拍我膊頭叫我加油，當下我反應唔嚟，第一次咁近距離見偶像，成個人震晒。」他更帶同唱片向祖兒索取簽名圓夢。