口碑第一 票房第二 古天樂貪新鮮 谷賀歲片唔派利是

賀歲片《臨時決鬥》將於明年農曆新年上映，古天樂打算出奇招作宣傳，力谷票房，包括率領一眾演員行花市、睇煙花兼且不派利是。另外，周秀娜和王丹妮表示對新片票房有期望，但最重要是得到觀眾喜愛。

藝人古天樂、周秀娜、王丹妮、胡子彤、伍允龍和張文傑等昨日現身馬鞍山為賀歲片《臨時決鬥》做宣傳，吸引大批途人圍觀。活動上，觀眾輪流上台與藝員互動，大玩遊戲，炒熱全場氣氛。

《臨》片將於明年1月底上映，古天樂表示因為相當重視新作，所以提早展開宣傳活動，又言完全沒有緊張感，因為新年將會相當忙碌，要大掃除、和家人吃團年飯以及拜神。問到可有信心創下破億票房？古天樂即表示：「吓？依家下下都要破億？不過我都有信心大家會睇。」又直言票房自然是愈高愈好。問到農曆新年期間會否進行謝票？他表示不能犧牲大家的假期，所以計劃過完年初三才進行謝票活動，又笑指打算不派利是，出奇招為新片宣傳，之後再同演員行花市、看煙花，做一些自己平時不會做的事，不過他隨後就反口說：「講笑啫，會派利是。」

王丹妮老公撩交打 同場的王丹妮早前急性胃炎入院打針，現在已經康復。她透露老公羅孝勇會入場支持自己有份參與的電影，問到對方會否批評她的演技？王丹妮表示：「唔會啦，佢都好支持，同埋佢話好期待睇我新片嘅打戲，想睇我打到咩程度，話想之後同我切磋吓。」

提及近期有多部港產片錄得破億票房，問他們會否都對新片票房有期望？周秀娜、王丹妮和伍允龍就表示希望多人入場睇，雖然對票房有期望，但最緊要還是觀眾覺得好看：「希望可以承接住，同埋唔好講得咁實一個數字，始終賀歲片近年比較少，都想觀眾一家大細入場感受氣氛。」