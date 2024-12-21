新片首映 群星捧場 心痛玄彬捱到面凹 孫藝珍：老公加油！

狀態大勇的孫藝珍被主持問到：「你今日應該比任何人都緊張吧？」她淡定地笑着回答：「我肯定沒有他（玄彬 ）那樣緊張，畢竟不是我主演的電影。」又甜喊：「老公，加油！」她續說：「我在他身邊看着，他拍攝時真的很辛苦，看起來很可憐，可以很明顯地看到，臉也愈來愈凹，因為我也是演員，我知道他的辛苦，但正因為他的努力付出，我相信這會是一部好電影，加油！」至於玄彬近日受訪時，被追問老婆與兒子在他心目中的地位，他露出燦爛笑容回答：「他們兩個並列第1位，我是第2位。」