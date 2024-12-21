新片首映 群星捧場 心痛玄彬捱到面凹 孫藝珍：老公加油！
韓國型男玄彬前日出席新片VIP首映禮時風騷派心，原來是因為老婆孫藝珍親自到場打氣，她心疼老公因拍戲辛苦到面凹，受訪時甜喊：「老公，加油！」實行高調放閃。
孫藝珍前年一索得男，此後玄彬努力賺奶粉錢，主演電影一部接一部。他的新片《哈爾濱》將於平安夜在韓國上映，前日舉行VIP首映禮，吸引大批圈中紅星撐場，孫藝珍更是首次高調亮相老公的電影首映。
狀態大勇的孫藝珍被主持問到：「你今日應該比任何人都緊張吧？」她淡定地笑着回答：「我肯定沒有他（玄彬 ）那樣緊張，畢竟不是我主演的電影。」又甜喊：「老公，加油！」她續說：「我在他身邊看着，他拍攝時真的很辛苦，看起來很可憐，可以很明顯地看到，臉也愈來愈凹，因為我也是演員，我知道他的辛苦，但正因為他的努力付出，我相信這會是一部好電影，加油！」至於玄彬近日受訪時，被追問老婆與兒子在他心目中的地位，他露出燦爛笑容回答：「他們兩個並列第1位，我是第2位。」
宋仲基連趕兩場
當晚首映雲集大批人氣演員，包括金秀賢、宋承憲、李光洙、南宮民、林秀晶、朴成勳及廉晶雅等，星光熠熠。另一邊廂，宋仲基主演的韓片《波哥大》將於本月31日開畫，前日他出席新片媒體試映會後，當晚亦低調參加《哈》片首映。至於其前妻宋慧喬相隔10年回歸影壇，孭飛的新片《黑修女們》將接棒於下月24日開畫，近日片商公開喬妹的修女造型照先行造勢。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241221-1221_00288_081/新片首映--群星捧場--心痛玄彬捱到面凹--孫藝珍：老公加油！
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：