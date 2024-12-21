暢所欲玄：2024星情回顧：變動星座篇

變動星座包括雙子、處女、人馬和雙魚，這4個星座可能發現今年面對現實和理想拉扯的課題。

雙子座：今年土星和海王星都在你的事業宮，工作壓比較大，事業上面對各種棘手問題，令你想逃開去喘口氣。下半年木星入本命宮，也令職場受壓的你急於表現自己，不甘人下。

處女座：今年土星和海王星都在你的伴侶宮，你的壓力來源主要來自伴侶問題，在處理伴侶關係上有一點逃避傾向。下半年木星入事業宮，在工作上你有新的機遇，也愈來愈忙了。

人馬座：今年土星和海王星都在你的家庭宮，一般人都會把家視為避風塘，但對人馬的朋友來說今年就如避風塘中刮風暴一樣，無處可避，只好乖乖負責起家庭責任了。下半年木星入伴侶宮，伴侶會成為人馬朋友的助力。

雙魚座：今年土星和海王星都在本命宮，你今年有一種自我鞭策成長的壓力，變得更現實，容易對自己有過分挑剔的狀況。下半年木星入家庭宮，長輩緣不錯，助力不小。

注意：星情回顧系列主要由上昇星座為基礎作出分析，以上星座分析請主要對照自己的上昇星座，其次才對照太陽星座。還不知道自己上昇星座的朋友，可以使用免費的網上占星軟件來找出自己的星盤。

占星師Scorpio