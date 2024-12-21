娛樂

黃婉恩痛斬13年情
2020年港姐黃婉恩與拍拖多年的男友何俊彥（Bosco）愛得低調，但一直非常恩愛，更達談婚論嫁階段，可惜好景不常，近日卻傳出「分訊」。黃婉恩表示分手原因是太了解，坦言結束一段13年感情確實好難，基於大家對未來諗法或目標不同，故決定分開，但之後仍會互相支持。
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