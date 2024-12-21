真係咁FRIEND？張景淳同陳懿德熟咗 暗揭羅天宇戀情

無綫小生羅天宇與「龔燁」張景淳過往鮮有幕前合作，原來私下是好兄弟兼生意夥伴，日前兩人為繽FUN星網節目《真係咁FRIEND？》擔任嘉賓，互笠高帽之餘，又不忘唇槍舌劍一番，張景淳更擺好兄弟的緋聞上枱！

被問到最喜歡的3位女星，張景淳秒答：「呂慧儀、陳懿德！」羅天宇反問為何是陳懿德，他隨即做出奸笑表情，令羅天宇哭笑不得。由於張景淳未能交代與陳懿德的「關係」，被罰爆對方一個鮮為人知的秘密，他一臉認真說：「我最近同德德（陳懿德）FRIEND咗好多。」隨後又補充：「我只係純粹睇到新聞，大家都話你好幸福，我直至今日都證實唔到，咁就趁呢個機會……」嚇得羅天宇支吾以對：「其實耐唔耐都有呢啲新聞，唔使太關注。」

不想合作拍劇 談及無綫頒獎禮，早前憑4劇角逐「最佳男配角」的羅天宇，成功挾《巾幗梟雄之懸崖》殺入10強，他說：「好開心好感恩，因為遇到好角色、好劇本係講求天時地利人和，能夠遇上呢4個角色，已經係演藝生涯中嘅一大步，所以能夠入圍已經當贏咗。」

另外，被問到最不想和哪位藝人合作？他笑言是張景淳，因兩人經常見面，故不想拍戲都對住。而張景淳愈來愈多副業，先後開了小食店和健身室，因擔心有日冇得做《愛．回家之開心速遞》，屆時不知如何是好，所以先做一些小生意作支持。