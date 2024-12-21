娛樂

陳煒啜老公慶生

陳煒趁老公生日，在社交網放閃。 陳煒趁老公生日，在社交網放閃。
陳煒趁老公生日，在社交網放閃。
藝人陳煒上月迎來51歲生日，在社交網晒出醫生老公陳國強為她準備的大束鮮花及蛋糕，簡直Sweet到爆。今個月輪到老公生日，陳煒當然例行放閃，分享了一張和老公錫錫的照片，相中她深情地望着手捧生日蛋糕的老公，盡顯無限愛意！雖然陳煒素顏上陣，但她保養得宜，肌膚頗為嫩滑，網民都大讚她Keep得好。
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