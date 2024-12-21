獨家訪問：上下盡露 性感施誘 游嘉欣妹妹仔蛻變 深情擁吻何廣沛

藝人游嘉欣逐漸擺脫「妹妹仔」形象，日前拍攝了一輯性感誘惑照片，望大家看到她的另一面。現時正在內地拍攝新劇的她，更與何廣沛上演一場情深咀嘴戲，男方對她體貼入微，猶如熱戀中的情侶！

無綫小花游嘉欣在電視劇一直飾演「妹妹仔」角色，平時亦多以少女打扮示人，吸引一眾宅男粉絲。日前她搖身一變，以高貴性感的造型拍攝了一輯美照，相中的她身穿黑色Tube Dress，上身以毛毛點綴，下身則玩喱士開高衩，谷胸晒出事業線之餘，一雙纖幼長腿更是吸睛。除此之外，她又擺出托腮及拗腰甫士，極度誘惑，性感十足！

靜待成熟角色降臨 嘉欣前日接受本報獨家訪問時笑說：「其實我一直都好想影啲咁樣藝術又帶點動感嘅相，咁啱有機會就嘗試影，想畀大家睇到我唔同嘅一面。」問到會否想擺脫「妹妹仔」形象，嘗試演繹成熟角色？她說：「順其自然啦！冇話特別想擺脫啲乜嘢類型嘅角色，我覺得隨着年齡增長，遲早都會飾演啲比較成熟嘅角色，所以我都唔急，以後反而少啲機會演妹妹，所以我好珍惜依家每一個妹妹性格嘅角色。」

此外，嘉欣現時與高海寧、何沛珈、楊卓娜、馬國明和何廣沛等在內地為新劇《夫妻的博弈》進行拍攝，日前她還被網民發現與何廣沛在餐廳取景，在網民上載的影片中，二人如熱戀情侶般親暱，何廣沛對嘉欣呵護備至，期間更為她拉椅子，之後雙方擁吻起來，場面溫馨甜蜜，看來嘉欣已逐漸脫離「妹妹仔」角色。