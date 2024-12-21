圓粉紅公主夢 鍾柔美搞成年禮 講明想「單飛」

Yumi化身Pink Lady，甜美又優雅。

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）大搞童話式生日派對，一圓公主夢，表示成年後最想獨自出遊。雖然好友姚焯菲和張馳豪賞面到賀，但炎明熹一如以往缺席聚會，Yumi未感可惜，相信對方會戥她高興。

Yumi前晚舉行生日會，提早與粉絲慶祝18歲生日，其母親、好友姚焯菲、張馳豪和無綫高層樂易玲等均有出席派對。由於Yumi是中菲混血兒，派對按照菲律賓傳統習俗舉行，Yumi盛裝登場，穿低胸禮服以粉紅公主Look示人。

她表示一直夢想在18歲生日當天穿粉色公主裙，今次終於可以圓夢。談到成年後最想做的事，Yumi表示是考車和獨自一人去旅遊，最想去歐洲。問到會否希望旅途中有艷遇？她指現階段學業和工作至上，對感情事不着急，順其自然就可以，又稱身邊暫時未有追求者。工作學業兩兼顧的她特別提到最近要準備考試，之後又要到內地拍戲，扮演年輕版的高海寧。

姚焯菲張馳豪送祝福 Yumi指今次派對統一邀請全部《聲夢》學員，包括炎明熹（Gigi），雖然不是每位學員都有出席派對，但有姚焯菲和張馳豪抽空參與，她已很開心。問到Gigi未有出席，會否感可惜？Yumi大方表示不會，因為大家各有各忙，她亦理解：「嚟到當然會開心，但嚟唔到就專注於自己嘅事上。（Gigi有發訊息祝賀你？）我21號先正式生日，所以未收到。」又表示相信Gigi見到自己開心也會高興，大家有保持聯絡。