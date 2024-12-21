苦練泰語開騷 MIRROR啟德「試咪」 望明年攻主場館

MIRROR、ERROR、ROVER、P1X3L、女團COLLAR等本地藝人及多名泰國歌手，昨午現身啟德出席「CHILL星級Gala」活動，晚上移師啟德體藝館演出音樂節，該場館可容納約15,000人，但昨晚只安排約5,500名觀眾入場。MIRROR表示花了數周練習泰語，成員水準各有不同，開設泰國餐廳的Lokman笑言不覺得有着數。首次在新場館演出，Anson Kong（AK）透露綵排時已感覺不錯。有傳MIRROR將於2025年開騷，問到可希望在5萬人的主場館舉行？Lokman笑指一切仍未有計劃：「我哋當然想試新場地，當然係有最好試最好、有最大試最大啦！」

喇叭冇聲半分鐘

至於ERROR表示難得跟泰國二人組合Scrubb合作，肥仔笑指已盡力練泰語，但仍未有人聽得明他們在唱泰語，問到可有教Scrubb講廣東話？他們笑指教廣東話不外乎粗口，相信他們早已學識。昨晚音樂節較原定的6點半遲了15分鐘開騷，由MIRROR的Jer、Lokman、AK和Tiger加上ERROR和ROVER唱出串燒歌揭序幕，之後Ian和Edan各有一首獨唱歌，分別是《留一天與你喘息》和《霸道總裁》，而姜濤則演唱了新歌《Every Single Time》以及與泰國組合SERIOUS BACON合唱《蒙著嘴說愛你》，期間出現小插曲，SERIOUS BACON在台上講話後，喇叭冇聲達半分鐘。而Anson Lo亦有Solo環節，之後與泰星Jeff Satur合唱。