娛圈單打：結紮叫雞冇衝突 識玩梗係要咁玩

韓國樂隊FT Island都可謂多災多難。繼2019年爆出隊長兼結他手崔鍾勛，牽涉「鄭俊英性愛聊天室」而永久消失娛樂圈後，另一結他手宋承炫亦在同年約滿離隊，成員由5人減至3人；殊不知鼓手崔珉煥一樣唔生性，去年離婚後，今年遭前妻大爆他婚內背妻夜蒲及叫雞成癮，一時間輿論大嘩，佢亦不得不退團避風頭。

雖然前妻公開崔珉煥嘅通話錄音，內容包括叫朋友一齊去夜店進行性交易，又叫時鐘酒店幫佢準備兩支牙刷及兩個避孕套，但始終有聲冇畫，未有完全坐實佢召妓嘅真憑實據。崔珉煥日前高調透過社交平台發文，首度為事件解畫，堅決否認叫雞之餘，仲強調「冇做過要點證明」，又話去時鐘酒店只係想自己一個靜吓休息吓。喂，咁都得，有冇人信呢？

嗱，當地網民顯然就唔信嘞，反問佢唔係叫雞，做乜叫人準備兩支牙刷及兩個避孕套呀？哈哈哈，最爆一幕嚟啦，崔珉煥話刷牙只係保持個人衞生，佢早已結紮，根本唔需要避孕套喎，問你服未。

有口痕友就求結紮同叫雞之間嘅關係，希望崔生可以指教一下。咁又係呀，佢同前妻仔女都生咗3個，係咪紮咗，鬼知咩。何況避孕套除咗避孕，仲可以預防愛滋病及其他性病。玩慣玩熟，梗係知道安全嘅重要性。

唉，最傷心都係FT Island粉絲，樂隊得番李弘基與李在真二人活動，隊不成隊，團不成團。想當年，李弘基參演經典韓劇《原來是美男》非常討好，佢亦總算規行矩步。家陣粉絲求神拜佛，就係希望兩位「死剩種」生性，唔好衰收尾。