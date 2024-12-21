視帝后10強揭盅 張振朗出絕招拉票 黎耀祥打輸數

無綫台慶頒獎禮將於下月19日舉行，昨日公布各獎項的10強名單，爭視后的張曦雯信心爆棚，坦言會由零開始努力拉票，同時望《企業強人》奪下「最佳劇集」。角逐視帝的羅子溢及張振朗亦不停賣口乖拉票，黎耀祥即笑言打定輸數！

藝人張曦雯、蔡潔、陳自瑤、黎耀祥、羅子溢及張振朗等順利躋身《萬千星輝頒獎典禮2024》視帝、視后最後10強，昨日他們齊集記者會，當中張曦雯與蔡潔受訪時互笠高帽，表示會投對方一票，張曦雯說：「信心一定要有，依家啱啱知道入咗10強後票數全部歸零，要重新拉票。今次我係憑《企業強人》入圍，5年前都憑呢個系列嘅劇集奪得『飛躍進步女藝員』，所以都想《企》劇攞『最佳劇集』，我對自己有信心。」

蔡潔自認小朋友 蔡潔之前辭演了王晶的電影，對方拋下一句：「蔡潔有幾大呀？」她昨日受訪時表示：「佢冇講錯，蔡潔有幾大呀！同王晶合作嘅粒粒都係巨星，我真係小朋友，所以佢咁講係好恰當嘅。我係因為檔期問題辭演，好多謝晶哥每次開戲都搵我哋TVB嘅藝人演，今次合作唔到希望下次有機會，我都覺得好可惜。」

至於曾在台慶3奪視帝的黎耀祥自言沒信心再攞，更指着張振朗笑說：「梗係冇信心啦！咁多靚仔喺隔籬，同埋佢咁識拉票，邊夠佢嚟呀？出晒絕招咁！不過咁多年見住振朗成長，長江後浪推前浪，祥哥都唔知畀人推咗去邊囉！」振朗即謙虛表示在他身上學到很多。提到振朗之前在新加坡贏得視帝獎項，他說：「開心嘅，但出咗去之後發現天大地大，出面好多好演員，自己要繼續努力。」問到黎耀祥想投票支持哪一位？他笑說：「梗係投畀自己啦！我唔夠振朗拉票叻，我票少呀！」

羅子溢爭獎「找數」 姚子羚今次憑《反黑英雄》角逐視后獎項，而羅子溢之前曾弄跌她的手機，揚言若順利贏得視帝獎項就會送上一部新手機作賠償，子溢對此笑說：「我欠好多人嘢，之前都應承過胡定欣，如果我攞視帝就會送嘢畀佢！」說到禮物似乎未有預老婆楊茜堯？他即大賣口乖：「我會悉心準備禮物畀我真老婆，亦會再準備埋畀假老婆陳自瑤。」在旁的陳自瑤笑說：「佢真係好識得賣口乖！」