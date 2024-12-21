娛樂

娜扎上下夾擊玩神秘

娜扎（左圖）與蔡文靜一黑一白爭艷，網民大飽眼福。 娜扎（左圖）與蔡文靜一黑一白爭艷，網民大飽眼福。
娜扎（左圖）與蔡文靜一黑一白爭艷，網民大飽眼福。
新疆美女娜扎早前盛裝出席品牌活動，穿上一襲黑色高衩晚裝，大晒招牌白滑長腿，加上心口的開窿設計，增添幾分神秘。同場還有內地女星蔡文靜，她挑戰性感尺度，大露背出擊騷骨感美。期間兩人言談甚歡，又一起舉杯飲酒，蔡文靜還幫娜扎整理頭髮，狀甚老友，網民紛紛讚她們「零死角」，顏值堪稱無瑕！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者