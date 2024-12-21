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龍門陣
娜扎上下夾擊玩神秘
娜扎（左圖）與蔡文靜一黑一白爭艷，網民大飽眼福。
新疆美女娜扎早前盛裝出席品牌活動，穿上一襲黑色高衩晚裝，大晒招牌白滑長腿，加上心口的開窿設計，增添幾分神秘。同場還有內地女星蔡文靜，她挑戰性感尺度，大露背出擊騷骨感美。期間兩人言談甚歡，又一起舉杯飲酒，蔡文靜還幫娜扎整理頭髮，狀甚老友，網民紛紛讚她們「零死角」，顏值堪稱無瑕！
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