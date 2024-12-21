獨家訪問：捱過三衰六旺身心俱疲 張敬軒望洗牌重來 為家人隨時引退

歌手張敬軒前晚出席校園活動，惹來全場起哄！早前因家事心情跌落谷底的他，受訪時直言已重整旗鼓，但不排除日後全職照顧雙親而退休的可能，他不諱言：「同父母嘅關係，有今生冇來世嘛！」

入行23年的軒仔在樂壇穩佔席位，今年推出作品雖然不多，依然成為稍後兩大音樂頒獎禮的「叱咤我最喜愛的男歌手」及「勁爆男歌手」大熱！不過，他覺得今年交出的成績表似乎愧對歌迷，故對得獎與否抱平常心，謙稱：「你估真係咁易嘅咩？」

近年軒仔在各地開演唱會都一票難求，加上代言廣告起碼數十計，受歡迎程度毋庸置疑。而他亦落力回饋社會，近期不時現身校園「義唱」，與學生交流發放正能量。前晚他以「培正舊生」身份，為一眾小師弟、妹的歌唱比賽擔任特別嘉賓，壓軸出場時獨唱《櫻花樹下》，再與一名男學生合唱《隱形遊樂場》，全場起哄尖叫聲拆天，校門外亦吸引大批Fans聞風而至。

校園騷發掘新血 軒仔受訪時對參賽者讚不絕口，又自爆：「佢哋令我諗起好多校園回憶，但以往我唔係比賽型，冇乜膽量，所以覺得佢哋好叻。」他曾在校園表演中發掘高質新血，又打趣表示「搞到自己好有危機感」，但因學生們尚未畢業，需要時間等待及訓練。

今年因家事及身邊長輩離世，令軒仔心情跌落低谷，談到刻下的心情，他向Fans派定心丸：「大家可以放心，我真係冇事喇！所以先會攞番出嚟講，同大家分享。人有三衰六旺，點會畀你一世順利吖！不過今年係好大挑戰，希望嚟緊過埋叱咤頒獎禮，洗牌重新再嚟過。」幸而雙親目前身體情況尚算理想，只是父親行動有點不便，加上典型北方人性格，不習慣移居香港後的生活，有時難免令軒仔無所適從及覺得為難。

曾為母停工8個月 軒仔說：「父母7月曾經搬返廣州生活，唔夠兩個月媽咪就話搞唔掂，我又要重新安排佢哋返嚟香港，依家Settle晒喇！所以話做嘢做唔死人，家事就會搞到身心疲累。」他透露父親年初曾在港接受眼科手術，當時他非常擔心：「我覺得嚟緊我退休嘅話，應該唔係因為我唔想唱，而係要全職照顧屋企人嘅原因比較大啲，好記得十幾年前，我媽咪做過開腦手術，嗰時都要停工8個月。（唔唱你捨得咩？）冇辦法，屋企人行先，同父母關係有今生冇來世嘛！」