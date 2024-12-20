瑪莉亞聖誕巡唱High爆 Rihanna化身小粉絲 「胸」猛索簽名

美國巨肺天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）最近於美國舉行聖誕巡唱，吸引一眾粉絲捧場外，日前於紐約布魯克林的場次更吸引到天后Rihanna前來捧場。Rihanna以性感打扮現身，於演唱會期間粉絲上身要求瑪莉亞在其巨胸上簽名，場面爆笑！

瑪莉亞於台上見到Rihanna，隨即落台向對方打招呼問好，期間Rihanna取過咪高峰說：「大家聽住，瑪莉亞卡里喺我胸上簽緊名。呢個真係好X勁。」現場觀眾立即起哄，簽完名後，Rihanna亦向鏡頭展示胸前簽名。之後瑪莉亞返回台上，Rihanna由保鏢護駕，離開觀眾群。有現場觀眾拍下整個過程，片段於網上瘋傳，即惹來大批網民熱議，其中大部分網民批評Rihanna的行為阻礙觀眾睇騷，另有網民指她有教壞細路之嫌。不過有人就為她講好說話，指她的行為搞笑。

網民厭倦洗腦神曲 另一方面，瑪莉亞的洗腦聖誕神曲《All I Want for Christmas is You》唱足30年仍然大受歡迎，不過最近英國有調查選出此曲為「最令人厭倦的聖誕歌」。英國某網站訪問了2,000位成年人，選出最令人厭倦的聖誕歌，結果《All I Want for Christmas is You》竟然成為第一位，而僅次於瑪莉亞名曲、排第2的是加拿大天王Justin Bieber的聖誕歌《Mistletoe》，今年面世40周年的經典群星慈善賑災聖誕歌《Do They Know it's Christmas》就排第3位。此外，另一天后莎蓮迪安（Celine Dion）於90年代翻唱的聖誕歌《Holy Night》亦榜上有名，打入10大位置。至於最受英國國民歡迎的聖誕歌是已故巨星佐治米高（George Michael）的經典聖誕歌《Last Christmas》，絕對是實至名歸！