暢所欲玄：十二生肖運程：猴

生肖屬猴的朋友於蛇年是一個運程比較理想的生肖，看似四粒凶星而只得兩粒吉星，看事情不能只看表面。特別是猴蛇六合兼帶天乙貴人與太陰貴人，這就是大吉大利之好處。

太陰吉星，是指女性的老人家為太陰貴，當出現難題、困頓而不知去向，太陰之年長女性，她們的人生經驗，就是最佳指路明燈。天乙貴人，是為最高級的貴人之一。有逢凶化吉的智慧，當屬猴的朋友於蛇年面對問題時，好容易找到解決問題的貴人幫助。

勾神凶星，好容易勾起不如意的往事，心神不定，令你在工作中走神，放假不知有何節目，假期感受虛空，好像浪費美好假期似的。放空自己，假期虛空也是好假期，虛空的假期才是最佳之休息。三刑凶星在六合面前，根本起不了甚麼作用。

貫索凶星，比較兇險之星，不好的往事，思考太過入神，沒有留意身旁的危險，因而引起的災禍。休息與放寬心態好重要。孤辰凶星，男怕孤辰女怕寡宿，都是指一個人宅在家，姻緣桃花枯竭，孤寡一生之意。但孤辰凶星，在六合面前也起不了甚麼孤獨作用。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅