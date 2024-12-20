劉丹突爆料兒子甩拖？ 《愛．回家》減播放日 周嘉洛兩地走衝事業

藝人劉丹、滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、吳偉豪、古佩玲和陳浚霆等昨日出席處境劇《愛．回家之開心速遞》「迎冬至 賀聖誕」活動，並即場宣布明年1月6日開始，劇集會由一周播放6日，改為一周播放5日。

劉丹表示劇集減少播放日子，可以令編劇放鬆一下，沒那麼辛苦和大壓力，又指每周播少1集對一班演員影響不會太大：「因為以前集數多，登場人物都多咗，大家可以分擔吓。」他指日前已經與家人吃了冬至飯，問到兒子劉愷威有沒有帶女友回家吃飯？劉丹即詐傻扮懵說：「女朋友？冇啊，我都唔知佢有女朋友，我諗你收錯料。（咁想唔想佢帶女友返屋企？）都想，不過畀佢自由發展。」

周嘉洛亦被問到有關拍拖的話題，他表示要為事業衝刺，透露最近忙於內地拍劇《正義女神Themis》，問他兩地走會否辛苦？他笑言不會，因可在長途車程上休息和看劇本。

古佩玲聖誕被約「見家長」 至於古佩玲表示平時會下廚，喜歡整甜品，又指緋聞男友陳浚霆有試過其手勢，但自言現在身邊沒有追求者，不過聖誕節有異性以「家人生日」為由約會她：「佢話屋企有長輩生日。（緋聞男友陳浚霆？佢爸爸24號生日。）唔係佢。」