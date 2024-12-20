邀合唱冧暈「小鮮肉」 容祖兒連踩14粒鐘 斷電瞓着

樂壇天后容祖兒在內地拍攝音樂節目，獲「小鮮肉」歌手黃子弘凡送禮物，對方一聽到她邀約合唱，即開心得眉開眼笑，相當興奮！一向予人精力充沛感覺的祖兒，為節目連踩14小時，期間捧着生果睡着，有苦自己知。

容祖兒為新一輯《聲生不息．大灣區季》任嘉賓，一眾樂壇新力軍爭住跟天后集郵索簽名，繼歌手林智樂後，25歲內地歌手黃子弘凡亦送上他的首張專輯作禮物，祖兒非常Nice，主動邀他在下個回合一起合唱，黃子弘凡突然「中獎」，即由怕醜仔變成興奮Mode，大表期待。祖兒笑言找他合唱的原因，是希望他在採訪時多說話，對方即和應：「我最喜歡說話。」場面搞笑。

自嘲老了 祖兒在內地工作，檔期排得密麻麻，今次拍攝《聲》更試過日踩14粒鐘，深夜稍作休息時，她竟捧着生果在梳化上累極睡着，但當發現有工作人員拍攝，她即9秒9彈起身配合，非常專業！兩小時後，她於凌晨再次拍花絮片，並搞笑說：「覺不覺得我兩小時後老了很多。」明明攰到冇電仍保持幽默，盡顯鐵人本色。