公司上市首敲鑼 郭晉安絕不放棄演戲 岑麗香𢱑加人工

藝人郭晉安（安仔）在圈中多年實力有目共睹，名下由胞姊郭致因所創立的商業王國同樣交出亮麗成績，更正式在港掛牌上市，可喜可賀！安仔表明雖會投放更多時間在公司，但絕不放棄本業，繼續在幕前打拚。

郭晉安昨日以非執行董事身份，出席港交所主板首日正式掛牌上市儀式，多位圈中好友包括王祖藍、韓馬利、馮素波與康子妮等到場支持，岑麗香（香香）則以產品代言人身份現身。

安仔笑言拍劇多年，也未試過拍攝上市儀式場口，感覺很夢幻：「第一次敲鑼，呢個景拍劇都未見過，祖藍都話大開眼界。其實我哋冇諗過幾時、會唔會上市，今次成功上市，幕後有好多人幫手。」他表示兩姊弟會「秤不離砣」努力營運公司，提到股票獲多倍超額認購，他笑指祖藍也稱未能成功認購，問是否明星效應？安仔說：「我唔否認有呢個反應，但最主要係市民同我哋公司建立咗好長時間嘅感情。」雖然未來要投放更多時間在公司上，但他表明不會放棄幕前工作，相信能兩邊兼顧。

王祖藍嗌奇妙 祖藍對平日只會在拍攝現場見到的場景，能在現實親身體驗感覺奇妙，並替安仔高興。香香同樣表示機會難逢，談到她成為代言人後，集團便正式上市，會否覺得自己腳頭好而要求加人工？她笑說：「最好啦，係咁話啦！哈哈！」