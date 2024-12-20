視帝視后拉隊Sell劇 陳豪苦練針灸 搶攻內地黃金檔

「港劇」將開放於內地電視台黃金時段播放，無綫今後將製作更多劇集進軍內地市場。視帝視后包括陳豪、黎耀祥及龔嘉欣等拉隊到內地Sell劇，陳豪大爆將開拍中醫題材劇集，笑言會好好練習針灸大派用場。

藝人陳豪、陳展鵬、黎耀祥、龔嘉欣、姚子羚、陳自瑤、陳山聰及劉佩玥等前日於廣州出席無綫《2025TVB資源推介會》，活動上介紹來年播出內容，同時也分享了TVB在內地的廣告商業化業務和直播電商業務。之前內地國家商務部簽署CEPA第二份修訂協議，新增不少開放細節，包括港劇可回復20多年前情況，可在內地電視台黃金時段播映，而無綫近年致力與內地合作製作「合拍劇」，無疑對藝人、廣告發展提升不少效益。前日活動上一眾藝人推介劇集包括已拍畢的《金式森林》、《香港探秘地圖》、《非份之罪》、《刑偵12》、《巨塔之后》、《新聞女王2》等重磅劇集。

龔嘉欣去墓地等開工照瞓 視帝黎耀祥與龔嘉欣於台上分享拍攝《香》劇的點滴，表示很多時都會到偏僻地方拍攝，更曾到墓地取景，嘉欣謂：「有一次劇組表示15分鐘會到達場地，我就自己揸車過去，結果去了那邊一個人都沒有。」祥仔笑謂：「我們還沒到！」嘉欣笑言：「對！他們還說要半小時才到，我一個人在那裏，對着一整片的墓地，我就選擇在車裏面睡覺。」祥仔抵死謂：「有沒有些風吹過來？」

陳豪則大爆明年將會開拍以中醫為題材的新劇，鮮有透露家庭背景的他在台上說：「其實我爸是醫生，他是麻醉科的，我媽是中醫師，所以在醫生那方面，我自己應該不會太陌生。（本身應該很有研究？）還好，我也曾經於中醫師診所入面實踐了一段時間，所以我會好好練習我的針灸。」