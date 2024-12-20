首發病床照 歌頌「唯一」 阿Mo感恩文不提So Ching 惹分手疑雲

男團MIRROR於2022年舉行的演唱會發生意外，事件中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）留院至今已兩年多。阿Mo前晚自意外後首度在社交網公開發貼文，上載與父親的合照並留言：「唯一如此愛我的人。」隻字未提女友蘇芷晴（So Ching）。女方已個多月未與阿Mo互動，但有更新個人工作動向，網民猜測他們已分手。

阿Mo在意外中不幸受傷後，父親李盛林牧師一直貼身照顧，並透過代禱信交代兒子的康復進展，而So Ching亦對男友不離不棄，為了定時陪伴阿Mo接受治療，不惜退出女團COLLAR，做回跳舞老師。前晚，阿Mo自意外後首次正式出Po公開病房照片，相中穿病人服的他疑舉機自拍，估計是坐在康復醫療設備上，前方放有電話，他的手臂攝入鏡頭，而站在他身旁的Mo爸明顯消瘦不少，阿Mo感慨留言：「Probably the only human being who loves me so much and actually cares about my every Nano meter bit of improvement every single day.（可能是唯一如此愛我並真正關心我每天、每一絲毫進步的人）」但就未有提及女友So Ching。

由於阿Mo重點形容父親是他的「唯一」，發文引起網民熱議，猜測So Ching因受不住壓力而選擇分開。向來喜歡在個人社交網為男友發聲的So Ching，對上一次談及阿Mo已是個多月前，當時她指阿Mo心中累積委屈而爆喊，她心痛表示：「我唔知可以點幫手，好希望身邊有更多好人陪伴你。」而她最近仍有更新社交網，但內容多與個人動向有關，包括去沙灘的泳照及未來的工作計劃，完全沒有提起阿Mo，跟之前判若兩人。記得阿Mo早前曾在限時動態轉載昔日與女友跳舞的影片，藉此示愛，當時更是由So Ching代為發文，她曾轉發該短片並表示：「Miss this。」有網民認為二人分手的傳聞純屬揣測，不相信是事實，認為雙方一直在風雨中結伴同行，絕不容易，大讚So Ching是好女仔。

姜濤祝福：希望佢愈嚟愈好 另一邊廂，MIRROR成員姜濤、邱士縉（Stanley）及葛綽瑤（Yoyo）主演的劇集《無用的謊言》，昨日在銅鑼灣舉行宣傳記者會，吸引大批「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）撐場。現場大電視首播劇集主題曲《I Need You In My Li(f)e》MV，其中一幕床上戲，姜濤與Yoyo男上女下，引來全場粉絲尖叫。今次是二人繼劇集《季前賽》後再演情侶，問到會否擔心「姜糖」呷醋？姜濤透露劇中的親密尺度跟MV差不多。他又指前晚發燒至38.1度，更腹瀉10多、20次，因完成記者會後仍要綵排，考慮抽時間睇醫生，最擔心是影響今日舉行的音樂會。提到阿Mo在演唱會意外後首度出Po分享自拍照，感謝爸爸的照顧，似逐步走出陰霾，Stanley表示：「一直有睇Mo爸嘅禱文，好開心見到佢愈來愈進步，全世界都想見到佢快啲冇事，再出嚟做番自己想做嘅嘢。」姜濤和應：「全部人都希望見到佢愈嚟愈好。」