《九龍城寨》奧斯卡爭獎撻Q 唔入圍「最佳國際電影」

《第97屆奧斯卡金像獎》提名名單將於香港時間下月17日晚上公布，而大會率先公布多個獎項的初選入圍名單，其中「最佳國際電影」方面，代表香港角逐的《九龍城寨之圍城》未能入圍爭獎。除了《九》片無緣爭小金人之外，代表台灣的《老狐狸》亦未能入圍。

15部入圍「最佳國際電影」初選的電影包括法國的《毒王女人夢》（Emilia Pérez）、巴西的《I’m Still Here》、拉脫維亞的《貓貓的奇幻漂流》（Flow）、德國的《菩提樹籽》（The Seed of the Sacred Fig）及英國的《Santosh》等，其中由木村拓哉女兒木村光希主演的冰島電影《心動50年》（Touch），以及泰國賣座溫情電影《全職乖孫》（How to Make Millions Before Grandma Dies）亦有入圍，而15部入圍的電影將爭奪最後5強提名。