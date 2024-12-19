金秀賢金智媛膺「最喜愛男女演員」 IU冧掂老中青 廣告女王3連霸

今年狂接廣告吸金的K-Pop靚聲天后IU，再度蟬聯「韓國人最喜愛的廣告代言人」；至於年初合作人氣劇《淚之女王》的金秀賢與金智媛則分膺「最喜愛男、女演員」！

韓國廣告振興公社近日公布今年廣告好感度民意調查，形象健康零負評的女歌手IU，在綜合11至69歲所有年齡階層受訪者的票選結果中，連續第3年冧莊冠軍。而近年深受10多歲年輕樂迷追捧的人氣女團NewJeans，雖然與事務所爆出合約糾紛，仍無損她們在廣告界的影響力，5女在11至19歲年輕消費者類別中獲得最多票數，就連IU與「臉蛋天才」車銀優亦屈居其後。

巡唱狂吸逾1.29億 在另一項「2024年最喜愛演員」調查中，年初憑《淚》劇人氣登頂的金秀賢與金智媛，各自撼贏憑韓劇《背著善宰跑》爆冷走紅的男星邊佑錫及韓劇《正年》的金泰璃，登上男、女演員的冠軍寶座。至於「今年最閃耀演員」調查排名中，金泰璃反擊成功，稱冠榜首，力壓屈居第2、3位的金秀賢與金智媛；邊佑錫與南宮民躋身第4、5位。而NewJeans與金泰璃昨日不約而同公開為時尚雜誌拍攝的韓服寫真，散發古典魅力。

此外，IU除了稱霸廣告界，今年在樂壇方面的成績同樣出眾。她在美國Billboard音樂網站公布「今年K-Pop歌手巡唱收益排名」中，以逾1.29億港元位列第6位。早前贏得「最佳韓流巡演藝人獎」的勁爆男團Seventeen，以吸金逾7.675億港元登頂，擊敗依次排在第2至5位的男團ENHYPEN、TXT、ATEEZ及女團TWICE。