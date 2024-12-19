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羅啟豪收大禮 行專屬市集
無綫歌唱節目《中年好聲音》季軍羅啟豪獲歌迷送上「聖誕大禮」，在赤柱舉辦為期7日的活動，與眾同樂。他認為這是人生重要的里程碑，對於歌迷為了讓更多人認識他，花盡心思辦市集，他表示很感動，所以入場時心情百感交集。
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