古天樂「湊囡」 任搣唔嬲

2025農曆新年賀歲動作喜劇《臨時決鬥》中，影帝古天樂（古仔）與在電影《九龍城寨之圍城》中飾演「魚蛋妹」的王尹菁（菁菁）演父女，古仔戲裏戲外都很照顧菁菁，其中一場戲中，菁菁要用手捏古仔臉珠，但因為怕醜而表現尷尬，古仔立即「暖男爸爸」上身，叫她放膽用雙手捏，場面搞笑。