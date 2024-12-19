拒搵老婆做Model 周潤發冒黑雨 影出代表作

影帝周潤發昨日到尖沙咀出席慈善攝影展《香港．晨》開幕儀式，展覽中展出30張由他親自拍攝的作品，吸引大批途人圍觀，太太陳薈蓮亦到場支持。

周潤發表示今次展出的作品是從300多張照片當中挑選出來，指攝影其實沒有難度，不過很考耐性：「你要不停咁喺度等，睇有冇獵物經過。」他又提到有些相片自己也有入鏡，問到會否想觀眾找到他的身影？他說：「睇到咪睇囉，睇唔到都冇乜所謂。（會唔會幫太太影相？）我影得唔靚，佢會鬧我。」

佳節避開人潮 他亦指眾多作品中，最深刻的一張名叫《無題》，是在黑色暴雨下拍的維港景色，周潤發稱照片是去做Facial的途中拍下，當時一共影了3張，但只有一張用得上，而且拍這張照片講求天時地利人和，所以獨一無二。他又笑言平時都會努力做美容：「因為跑得多，容易有雀斑，唔係點樣撈落去，我都就嚟『奔7』啦。」問到聖誕節會否外出影燈飾？他笑說：「我出去畀人認到就死得，仲要聖誕節佳節，仲唔溶咗你？」