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升呢「準百億新抱」 吳家忻學騎術
網紅出身的吳家忻戀上坐擁百億身家的富二代馬桂烽，火速融入家中，升呢「準百億新抱」的她，不但頻頻現身名牌時尚活動，更接觸上流玩意。
日前她於社交網分享學習策騎的照片，似乎由內到外大改造，已準備好嫁入豪門，跟昔日與前男友林家熙拍拖時貼地形象截然不同。
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