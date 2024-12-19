娛樂

升呢「準百億新抱」 吳家忻學騎術

網紅出身的吳家忻戀上坐擁百億身家的富二代馬桂烽，火速融入家中，升呢「準百億新抱」的她，不但頻頻現身名牌時尚活動，更接觸上流玩意。
日前她於社交網分享學習策騎的照片，似乎由內到外大改造，已準備好嫁入豪門，跟昔日與前男友林家熙拍拖時貼地形象截然不同。
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