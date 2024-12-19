凍齡有術Keep得好 古巨基孖海兒殺入大阪被捕獲

52歲古巨基與太太結婚多年，一直十分恩愛，並育有6歲囝囝Kuson，但日前有網民流出在日本街頭遇見他的影片，發現旁邊還有一名身穿短裙的長腿索女，立即惹來熱烈討論，更讚基仔回春有術。事後索女身份被揭，原來是同公司的海兒。

歌手古巨基與年長4歲的助手Lorraine拍拖20年，直至2014年結婚，6年後誕下囝囝古晉匡。向來以家庭為重的基仔，日前被網民拍得在大阪街頭出現，最令人關注是當時身邊有一名長腿索女，該網民還留言：「在大阪吃完蘸面一抬頭和古巨基對視了，哥真的太帥皮膚超好超有型。」影片中可以看到基仔悉心打扮過，以軍綠色羽絨外套配短靴，雖然當地天氣寒冷，但整體造型保暖又不失型格，反而在旁的索女就穿上短裙，非常吸睛！

與告五人合體出歌 影片流出後，引來不少人談論，有網民更留意到基仔與該名索女距離親近，關係非比尋常，另一方面亦大讚他凍齡有術，身形與樣子都Keep得好好，紛紛表示：「這比我那些男同學看來更年輕」、「他不會老的感覺」、「多年來他一點都沒變！」為了釋除疑慮，很快已有人將索女起底，原來是憑擔任《中年好聲音3》評審彈起的海兒，他們同屬一間公司安排在當地拍攝，只是工作上的夥伴，叫大家不要亂猜。而事後海兒亦於社交平台的限時動態Po出吃壽司的短片，並配文：「唔食早餐唔食飛機餐，就係為咗依一刻。」

另外，基仔趁年尾搞破天荒組合，宣布與台灣樂團告五人合體，推出粵語新曲《成長的錯》。其實他近年作出很多新嘗試，包括投資自家音樂平台，並坦言燒了很多錢：「幾多就唔公開，所有人力物力全部都用好高要求去做，全部都要錢，但我覺得最滿足可以為香港樂壇出少少力，等喜歡音樂嘅人繼續聽多啲香港歌手同廣東歌。」