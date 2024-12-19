中娛星動：面對傳言 沉默惹懷疑 劉詩詩吳奇隆被爆料 「應該已經離了」

劉詩詩與吳奇隆因合拍神劇《步步驚心》撻着，在2015年拉埋天窗，婚後育有兒子「步步」。不過，近年來二人感情生活低調，屢傳婚變，近日還有網紅在直播時語出驚人，大爆他們已經離婚，又認為兩人沒有出面澄清婚變傳聞就是心虛：「四爺（吳奇隆於《步》劇的角色名）離婚了嗎？我沒有特殊渠道的消息，但是以我對娛樂圈整體的判斷來說，應該已經離了！」又直言離婚傳聞對藝人沒有好處，質疑他們為何遲遲不出面闢謠：「幹嘛放任離婚傳言一直在這兒讓大家猜？闢謠不就行了。」同時指二人應該出演夫妻失和的實境綜藝節目《再見愛人》。該名網紅的言論一出，即令詞條「王大發爆吳奇隆劉詩詩已離婚」登上熱搜榜，對此，網民反應兩極，有人怒插該網紅多管閒事和蹭熱度，亦有人很好奇劉詩詩和吳奇隆的真實婚姻狀態。