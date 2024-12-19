炎明熹同隊不同命 姚焯菲獲高層放話 工作陸續有嚟

「聲夢小花」姚焯菲離港半年人氣不減反升，獲粉絲開P慶祝其中學畢業，就連無綫高層都現身表態錫到燶。而慘遭雪藏的隊友炎明熹所主演的音樂特輯快將推出，她自爆拍攝時餓到要食「牛屎」，震驚粉絲。

姚焯菲（Chantel）在新西蘭完成學業後回港，日前獲其官方後援會舉行《Class of 2024 Graduation Party》，慶祝她中學畢業，以及補祝其18歲生日。Chantel的爸爸、一班聲夢學員包括鍾柔美、張馳豪及林智樂等齊齊現身，就連無綫高層樂易玲亦有出席為Chantel臉上貼金，大讚她又乖又叻，雖然同時兼顧讀書和音樂事業十分辛苦，但唱功依然進步不少，又開口表示會為她派很多工作：「試音時只是13歲，15歲開始為公司唱歌，轉眼18歲了，原來Chantel已經和我們一起4年了，初時她沒有這麼高，現在已經比我高，是美少女了，我們都經常倒數你還有多久回港。」

談到生日願望，Chantel表示希望身體健康、開開心心，以及想多去旅行。期間爸爸爆她小秘密：「大家都知佢最鍾意食嘢，嫲嫲煲湯佢未飲，聞到已經知裏面咩材料。而且佢有潔癖，但唔係潔癖自己，係潔癖人哋。」說罷全場爆笑。除此之外，Chantel透露工作安排：「雖然我未決定是否留在港升學，但至少有9個月留港。正籌備推出的新歌會帶來新的風格，又會嘗試拍劇，希望大家喜歡。18歲這個重要日子，我希望可以有機會舉行個人的Mini Concert！」她在派對上表現興奮，先唱出《愛．回家之開心速遞》主題曲《這個家》，示意正式回家，之後再唱《#BFF》及洗腦神歌《APT.》，帶動全場氣氛。

餓到食「牛屎」 至於「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）主演的音樂特輯《戀上西沙》將於後日推出，拍攝時Gigi下了不少苦功，攀山又下水，在山頂拿結他自彈自唱，又坐艇仔出海。其中她與李爾晨及林子超的一場行山戲亦相當辛苦，台前幕後為此做足功課，向來搞笑的Gigi拍攝期間餓到打鼓，還因好奇企圖品嘗道具「牛屎」而引發笑料。除此之外，Gigi在特輯中演唱多首歌曲，又與劇中的「爸爸」海俊傑合唱，同時還和劇組精心設計了一個小彩蛋作為送給粉絲的禮物。