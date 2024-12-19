娛圈單打：解凍遙遙無期 惟有匿埋進化

聲夢小天后炎明熹疑拒絕續約被掟入雪櫃，解凍無期，之不過早前同廣告商拍落嘅存貨，始終都要出街。日前就罕有現身宣傳有關音樂特輯，難得見到粉絲，Gigi表現雀躍，可惜繼續被大台噤聲，講多兩句都唔得，旋即被工作人員拉走，搞到小天后扁晒嘴。

今次驚鴻一現，Gigi別來無恙，但又唔知點解，硬係有啲唔同。結果東網為大家解惑，冇錯，係進化！就係進化！小天后忽然同前港姐徐子珊撞樣！尤其一孖性感厚唇撞到砰砰聲！果真女大十八變，19歲嘅Gigi愈大愈靚女，本身底子已經好，兼且青春無敵，加埋化妝技巧，莫講話進化成徐子珊咁嘅樣，變成大美人李嘉欣都仲得！

講開又講，今次Gigi忽然露面，粉絲都好希望解凍。不過大台拒讓Gigi受訪，娛樂新聞台連訪問都唔同佢做，已知解凍係一廂情願。Gigi之所以重見天日一日咁多，主因都係大台跟廣告商有約在先，唔畀Gigi個音樂特輯出街都唔得。

忽然冇咗表演平台，Gigi疊埋心水四圍旅遊散心，早前同閨蜜同遊首爾，逍遙快活。南韓向以亞洲四大邪術之一──整容術聞名，唔知Gigi會唔會順道執一執呢？執靚啲，咁就隨時復出都冇有怕，可以最佳狀態示人啦。

都係發吓口痕啫，十八無醜婦，Gigi使乜整吖，撞樣徐子珊，可能化妝與角度問題。Gigi亦冇閒着，不時在社交網出片，包括踎喺後樓梯唱歌，難怪歌藝亦不斷進化。講到底，青春就係本錢，Gigi前途無可限量，合約問題只係一時嘅小挫折啫。