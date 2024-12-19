Jeremy「觀戰」戥牙煙 Anson Lo炮製大餐 慘遭隊友「排擠」

男團MIRROR在新團綜中化身廚師鬥廚藝，日前一人一票選出「災難廚神」，結果由Anson Lo以7票高票當選。他堅稱中學時憑「西蘭花炒雞柳」成為家政學會副主席，力證廚藝不差，不過提到如果由Anson Lo負責炮製聖誕大餐，11子立即耍手擰頭，慘遭排擠。

MIRROR時隔一年推出新團綜《MIRROR Chef》，節目以煮食為主題，12子日前齊齊受訪分享拍攝難忘事，Ian和AK獲推舉為廚藝擔當，但AK不敢自居廚神，謙稱只有少許經驗。Ian則平均一星期下廚一次，有時嫌叫外賣花時間，寧願快煮炒飯和煎餃子醫肚，最叻煮「粉絲肥牛煲」，家人都讚不絕口，問到可有女生有幸品嘗過其作品？他笑指媽媽和婆婆都吃過。又透露拍攝煞科當晚回家發高燒，幸好不算嚴重，很快康復，翌日已立即通宵拍MV。

姜濤最叻「小炒王」 12子又即場選出「災難廚神」，Ian、Tiger、Frankie、Jeremy、Stanley、Edan和Alton都投票給Anson Lo，毫無疑問成為「災難」之最，而亞軍是擁有3票的Edan。Tiger大爆Anson Lo烹飪欠次序，Ian就笑言不知Anson Lo在做甚麼，Jeremy更直言戥Anson Lo危險，擔心他會切傷手指，連Edan也自覺比Anson Lo廚藝好，更爆料：「佢讀書時期係家政學會副主席。」此話一出全場爆笑。不過Anson Lo就力撐自己憑「西蘭花炒雞柳」獲得此職位，對廚藝充滿信心，無需要進修，並分享自創三式糖水食法。問到可會煮聖誕大餐給隊友品嘗時，一眾隊友即時拒絕：「唔使啦！」相當搞笑。

其實不止Anson Lo，拍攝時眾人也鬧出不少蝦碌事，Jer大爆Edan焗曲奇連模一齊焗的亂象，Edan反駁等同雞翼有骨一樣，味道沒分別。姜濤則自認廚藝不精，但撚手小菜是奄列和「小炒王」。

提到由Anson Lo（右）炮製聖誕大餐，隊友擰晒頭。