Kim Hot爆冬日

美國真人騷女星Kim Kardashian為自家服裝品牌親身上陣拍攝宣傳照，力谷新出的冬日性感系列，她分別換上毛毛比堅尼及保暖吊帶低胸背心配長褲，大晒傲人身材，於品牌的社交網站帳號留言表示：「以最性感的假皮草系列，讓冬天變得火辣。」