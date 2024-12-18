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Kim Hot爆冬日
美國真人騷女星Kim Kardashian為自家服裝品牌親身上陣拍攝宣傳照，力谷新出的冬日性感系列，她分別換上毛毛比堅尼及保暖吊帶低胸背心配長褲，大晒傲人身材，於品牌的社交網站帳號留言表示：「以最性感的假皮草系列，讓冬天變得火辣。」
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