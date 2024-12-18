日本女團AKB48的25歲成員大盛真步，日前剛推出首本個人寫真集。她現身宣傳時自爆最欣賞手抱兔公仔遮掩重要部位的相片，大讚性感得來又夠可愛。

2024年快將完結，加入組合已有6年的她，過去1年挑戰拍劇又推出處女寫真集。她希望明年可以有更好發展，並讓成軍20年的AKB成為粉絲眼中最棒的偶像。